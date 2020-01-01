Generate Endless Money (GEM) tokenomika

Generate Endless Money (GEM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Generate Endless Money (GEM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Generate Endless Money (GEM) informācija

Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://gemonsol.site

Generate Endless Money (GEM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Generate Endless Money (GEM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.11K
$ 5.11K
Kopējais apjoms:
$ 999.93M
$ 999.93M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.11K
$ 5.11K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00229302
$ 0.00229302
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Generate Endless Money (GEM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Generate Endless Money (GEM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GEM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GEM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GEM tokenomiku, uzzini GEM tokena reāllaika cenu!

GEM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GEM? Mūsu GEM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.