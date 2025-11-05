BiržaDEX+
Reāllaika GEI BEAR cena šodien ir 0.00304164 USD. Seko līdzi reāllaika GEI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GEI cenas tendenci MEXC.

GEI BEAR Cena (GEI)

1 GEI uz USD reāllaika cena:

$0.00304164
0.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
GEI BEAR (GEI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:57:37 (UTC+8)

GEI BEAR (GEI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.00821529
$ 0.00139935
--

--

-9.00%

-9.00%

GEI BEAR (GEI) reāllaika cena ir $0.00304164. Pēdējo 24 stundu laikā GEI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GEI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00821529, savukārt zemākā - $ 0.00139935.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GEI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -9.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GEI BEAR (GEI) tirgus informācija

$ 211.15K
--
$ 211.15K
69.42M
69,420,539.8469265
Pašreizējais GEI BEAR tirgus maksimums ir $ 211.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GEI apjoms apgrozībā ir 69.42M ar kopējo apjomu 69420539.8469265. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 211.15K.

GEI BEAR (GEI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas GEI BEAR uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GEI BEAR uz USD bija $ +0.0010833673.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GEI BEAR uz USD bija $ +0.0009647406.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GEI BEAR uz USD bija $ -0.0009172481846582165.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ +0.0010833673+35.62%
60 dienas$ +0.0009647406+31.72%
90 dienas$ -0.0009172481846582165-23.16%

Kas ir GEI BEAR (GEI)?

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

GEI BEAR (GEI) resurss

Oficiālā interneta vietne

GEI BEAR cenas prognoze (USD)

Kāda būs GEI BEAR (GEI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GEI BEAR (GEI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GEI BEAR prognozes.

Apskati GEI BEAR cenas prognozi!

GEI uz vietējām valūtām

GEI BEAR (GEI) tokenomika

GEI BEAR (GEI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GEI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par GEI BEAR (GEI)

Kāda ir GEI BEAR (GEI) vērtība šodien?
Reāllaika GEI cena USD ir 0.00304164 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GEI uz USD cena?
Pašreizējā GEI uz USD cena ir $ 0.00304164. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GEI BEAR tirgus maksimums?
GEI tirgus maksimums ir $ 211.15K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GEI apjoms apgrozībā?
GEI apjoms apgrozībā ir 69.42M USD.
Kāda bija GEI vēsturiski augstākā cena?
GEI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00821529 USD apmērā.
Kāda bija GEI vēsturiski zemākā cena?
GEI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00139935 USD.
Kāds ir GEI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GEI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GEI šogad kāps augstāk?
GEI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GEI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:57:37 (UTC+8)

GEI BEAR (GEI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

