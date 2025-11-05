BiržaDEX+
Reāllaika Geez PNutz cena šodien ir 0.243507 USD. Seko līdzi reāllaika PNUTZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PNUTZ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PNUTZ

PNUTZ Cenas informācija

Kas ir PNUTZ

PNUTZ Tehniskais dokuments

PNUTZ Oficiālā tīmekļa vietne

PNUTZ Tokenomika

PNUTZ Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Geez PNutz logotips

Geez PNutz Cena (PNUTZ)

Nav sarakstā

1 PNUTZ uz USD reāllaika cena:

$0.243507
$0.243507
-10.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Geez PNutz (PNUTZ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:57:30 (UTC+8)

Geez PNutz (PNUTZ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.233898
$ 0.233898
24h zemākā
$ 0.29451
$ 0.29451
24h augstākā

$ 0.233898
$ 0.233898

$ 0.29451
$ 0.29451

$ 0.674176
$ 0.674176

$ 0.129475
$ 0.129475

+0.23%

-10.46%

-3.93%

-3.93%

Geez PNutz (PNUTZ) reāllaika cena ir $0.243507. Pēdējo 24 stundu laikā PNUTZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.233898 līdz augstākajai $ 0.29451, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PNUTZ visu laiku augstākā cena ir $ 0.674176, savukārt zemākā - $ 0.129475.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PNUTZ ir mainījies par +0.23% pēdējā stundā, par -10.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.93% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Geez PNutz (PNUTZ) tirgus informācija

$ 99.35K
$ 99.35K

--
----

$ 99.35K
$ 99.35K

408.00K
408.00K

408,000.0
408,000.0

Pašreizējais Geez PNutz tirgus maksimums ir $ 99.35K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PNUTZ apjoms apgrozībā ir 408.00K ar kopējo apjomu 408000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 99.35K.

Geez PNutz (PNUTZ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Geez PNutz uz USD bija $ -0.0284465079201852.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Geez PNutz uz USD bija $ -0.0841387058.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Geez PNutz uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Geez PNutz uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0284465079201852-10.46%
30 dienas$ -0.0841387058-34.55%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Geez PNutz (PNUTZ)?

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Geez PNutz cenas prognoze (USD)

Kāda būs Geez PNutz (PNUTZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Geez PNutz (PNUTZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Geez PNutz prognozes.

Apskati Geez PNutz cenas prognozi!

PNUTZ uz vietējām valūtām

Geez PNutz (PNUTZ) tokenomika

Geez PNutz (PNUTZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PNUTZ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Geez PNutz (PNUTZ)

Kāda ir Geez PNutz (PNUTZ) vērtība šodien?
Reāllaika PNUTZ cena USD ir 0.243507 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PNUTZ uz USD cena?
Pašreizējā PNUTZ uz USD cena ir $ 0.243507. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Geez PNutz tirgus maksimums?
PNUTZ tirgus maksimums ir $ 99.35K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PNUTZ apjoms apgrozībā?
PNUTZ apjoms apgrozībā ir 408.00K USD.
Kāda bija PNUTZ vēsturiski augstākā cena?
PNUTZ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.674176 USD apmērā.
Kāda bija PNUTZ vēsturiski zemākā cena?
PNUTZ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.129475 USD.
Kāds ir PNUTZ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PNUTZ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PNUTZ šogad kāps augstāk?
PNUTZ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PNUTZ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:57:30 (UTC+8)

Geez PNutz (PNUTZ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,634.67

$3,291.45

$155.30

$1.0000

$2.2087

$101,634.67

$3,291.45

$155.30

$2.2087

$0.16257

