Gecoin (GEC) tokenomika
Gecoin (GEC) informācija
Deflationary tokenomics Embracing the concept of deflationary tokenomics, the GEC token embodies a strategic tokenomic model designed to ensure sustained value appreciation. Unlike traditional currencies, where the supply can be adjusted at will, GEC operates on a fixed supply basis, fostering intrinsic value growth as demand escalates.
As a utility token, GEC serves as a versatile tool within the Geco.one ecosystem. Users leverage GEC to acquire Elite Memberships, gaining access to a range of benefits in the Elite program, including reduced transaction costs. It's worth noting that GEC undergoes controlled supply reduction every quarter through a process known as burning, strategically designed to enhance the token's long-term value.
During these burning events, GEC tokens used on the Geco.one exchange are systematically transferred to a secure wallet inaccessible to any party, effectively removing them from circulation. This meticulous approach ensures a gradual reduction in the token's total supply, thereby increasing its scarcity and strengthening its value proposition.
Since its inception, a total of 173,105,106 GEC tokens have been minted, marking the beginning of this groundbreaking economic paradigm. Starting from the inaugural burning event on December 28, 2021, the primary goal has been to gradually reduce the total supply to the target threshold of 21 million GEC, representing approximately 12.13% of the initial issuance.
Gecoin (GEC) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Gecoin (GEC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Gecoin (GEC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Gecoin (GEC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GEC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GEC tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti GEC tokenomiku, uzzini GEC tokena reāllaika cenu!
GEC cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GEC? Mūsu GEC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.