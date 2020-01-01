GDOG (GDOG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par GDOG (GDOG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
GDOG (GDOG) informācija

🚀🌍 $GDOG - The Ultimate Memecoin on Solana! 🌍🚀 Join the $GDOG pack and be part of an explosive community-driven memecoin designed for fun, rewards, and all things DOGGO! 🐶✨ With a unique focus on community engagement and regional growth, $GDOG isn’t just another coin – it’s a movement!

From epic memes to thrilling rewards and top-tier marketing, $GDOG combines community spirit with the power of crypto like never before. Ready to join the strongest pack in the crypto world? Buckle up and let’s go global! 💥🚀 #JoinThePack #GDOG

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://gdog.meme/

GDOG (GDOG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos GDOG (GDOG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 177.31K
Kopējais apjoms:
$ 82.89B
Apjoms apgrozībā:
$ 82.89B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 177.31K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00018234
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000108
Pašreizējā cena:
$ 0
GDOG (GDOG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

GDOG (GDOG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GDOG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GDOG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GDOG tokenomiku, uzzini GDOG tokena reāllaika cenu!

GDOG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GDOG? Mūsu GDOG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.