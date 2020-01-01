GARY (GARY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par GARY (GARY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
GARY (GARY) informācija

The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.tiktok.com/@higary__

GARY (GARY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos GARY (GARY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.47M
$ 1.47M
Kopējais apjoms:
$ 999.78M
$ 999.78M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.78M
$ 999.78M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.47M
$ 1.47M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0053833
$ 0.0053833
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00147319
$ 0.00147319

GARY (GARY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

GARY (GARY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GARY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GARY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GARY tokenomiku, uzzini GARY tokena reāllaika cenu!

GARY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GARY? Mūsu GARY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.