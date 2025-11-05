BiržaDEX+
Reāllaika Gap Tooth Lizard cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika $GAPPY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $GAPPY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par $GAPPY

$GAPPY Cenas informācija

Kas ir $GAPPY

$GAPPY Oficiālā tīmekļa vietne

$GAPPY Tokenomika

$GAPPY Cenas prognoze

Gap Tooth Lizard logotips

Gap Tooth Lizard Cena ($GAPPY)

Nav sarakstā

1 $GAPPY uz USD reāllaika cena:

--
----
-14.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:57:07 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.45%

-14.80%

-39.36%

-39.36%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā $GAPPY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. $GAPPY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā $GAPPY ir mainījies par +1.45% pēdējā stundā, par -14.80% pēdējo 24 stundu laikā un par -39.36% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) tirgus informācija

$ 307.30K
$ 307.30K$ 307.30K

--
----

$ 307.30K
$ 307.30K$ 307.30K

99.91B
99.91B 99.91B

99,906,805,287.48557
99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Pašreizējais Gap Tooth Lizard tirgus maksimums ir $ 307.30K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. $GAPPY apjoms apgrozībā ir 99.91B ar kopējo apjomu 99906805287.48557. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 307.30K.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Gap Tooth Lizard uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Gap Tooth Lizard uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Gap Tooth Lizard uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Gap Tooth Lizard uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-14.80%
30 dienas$ 0-68.83%
60 dienas$ 0-82.51%
90 dienas$ 0--

Kas ir Gap Tooth Lizard ($GAPPY)?

The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Gap Tooth Lizard cenas prognoze (USD)

Kāda būs Gap Tooth Lizard ($GAPPY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Gap Tooth Lizard ($GAPPY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Gap Tooth Lizard prognozes.

Apskati Gap Tooth Lizard cenas prognozi!

$GAPPY uz vietējām valūtām

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) tokenomika

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par $GAPPY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Kāda ir Gap Tooth Lizard ($GAPPY) vērtība šodien?
Reāllaika $GAPPY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā $GAPPY uz USD cena?
Pašreizējā $GAPPY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Gap Tooth Lizard tirgus maksimums?
$GAPPY tirgus maksimums ir $ 307.30K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir $GAPPY apjoms apgrozībā?
$GAPPY apjoms apgrozībā ir 99.91B USD.
Kāda bija $GAPPY vēsturiski augstākā cena?
$GAPPY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija $GAPPY vēsturiski zemākā cena?
$GAPPY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir $GAPPY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu $GAPPY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai $GAPPY šogad kāps augstāk?
$GAPPY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati $GAPPY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

