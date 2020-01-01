GameFantasyStar (GFS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par GameFantasyStar (GFS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
GameFantasyStar (GFS) informācija

StarCrazy is a play-to-earn, NFT game built on the IoTex blockchain.

GFS is the governance token of StarCrazy Game. 100% of the tokens are game-generated.

GFS is mainly used for in-game DAO governance, in-game bonus rewards, and ability to participate in-game payments.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://starcrazy.com/

GameFantasyStar (GFS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos GameFantasyStar (GFS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 16.46K
$ 16.46K$ 16.46K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.54
$ 1.54$ 1.54
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00564411
$ 0.00564411$ 0.00564411
Pašreizējā cena:
$ 0.00838046
$ 0.00838046$ 0.00838046

GameFantasyStar (GFS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

GameFantasyStar (GFS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GFS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GFS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GFS tokenomiku, uzzini GFS tokena reāllaika cenu!

GFS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GFS? Mūsu GFS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.