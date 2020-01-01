GameBoy (GBOY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par GameBoy (GBOY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
GameBoy (GBOY) informācija

The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility.

GameBoy (GBOY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos GameBoy (GBOY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 16.19K
Kopējais apjoms:
$ 996.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 996.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 16.19K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00183012
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
GameBoy (GBOY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

GameBoy (GBOY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GBOY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GBOY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GBOY tokenomiku, uzzini GBOY tokena reāllaika cenu!

GBOY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GBOY? Mūsu GBOY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

