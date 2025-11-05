BiržaDEX+
Reāllaika Game7 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika G7 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati G7 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par G7

G7 Cenas informācija

Kas ir G7

G7 Tehniskais dokuments

G7 Oficiālā tīmekļa vietne

G7 Tokenomika

G7 Cenas prognoze

Game7 Cena (G7)

Nav sarakstā

1 G7 uz USD reāllaika cena:

$0.0002549
-19.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Game7 (G7) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:56:52 (UTC+8)

Game7 (G7) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.02317852
$ 0
+3.98%

-19.38%

-36.25%

-36.25%

Game7 (G7) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā G7 tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. G7 visu laiku augstākā cena ir $ 0.02317852, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā G7 ir mainījies par +3.98% pēdējā stundā, par -19.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Game7 (G7) tirgus informācija

$ 571.21K
--
$ 2.53M
2.26B
10,000,000,000.0
Pašreizējais Game7 tirgus maksimums ir $ 571.21K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. G7 apjoms apgrozībā ir 2.26B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.53M.

Game7 (G7) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Game7 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Game7 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Game7 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Game7 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-19.38%
30 dienas$ 0-45.90%
60 dienas$ 0-55.18%
90 dienas$ 0--

Kas ir Game7 (G7)?

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement.

The ecosystem is built on several key components:

  • Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities.

  • HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience.

  • World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies.

  • G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem.

Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Game7 cenas prognoze (USD)

Kāda būs Game7 (G7) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Game7 (G7) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Game7 prognozes.

Apskati Game7 cenas prognozi!

G7 uz vietējām valūtām

Game7 (G7) tokenomika

Game7 (G7) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par G7 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Game7 (G7)

Kāda ir Game7 (G7) vērtība šodien?
Reāllaika G7 cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā G7 uz USD cena?
Pašreizējā G7 uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Game7 tirgus maksimums?
G7 tirgus maksimums ir $ 571.21K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir G7 apjoms apgrozībā?
G7 apjoms apgrozībā ir 2.26B USD.
Kāda bija G7 vēsturiski augstākā cena?
G7 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02317852 USD apmērā.
Kāda bija G7 vēsturiski zemākā cena?
G7 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir G7 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu G7 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai G7 šogad kāps augstāk?
G7 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati G7 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Game7 (G7) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

