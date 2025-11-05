BiržaDEX+
Reāllaika Gama Token cena šodien ir 0.764393 USD. Seko līdzi reāllaika GAMA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GAMA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GAMA

GAMA Cenas informācija

Kas ir GAMA

GAMA Oficiālā tīmekļa vietne

GAMA Tokenomika

GAMA Cenas prognoze

Gama Token logotips

Gama Token Cena (GAMA)

Nav sarakstā

1 GAMA uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Gama Token (GAMA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:32:34 (UTC+8)

Gama Token (GAMA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
Gama Token (GAMA) reāllaika cena ir $0.764393. Pēdējo 24 stundu laikā GAMA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.764393 līdz augstākajai $ 0.764393, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GAMA visu laiku augstākā cena ir $ 0.873173, savukārt zemākā - $ 0.585643.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GAMA ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Gama Token (GAMA) tirgus informācija

Pašreizējais Gama Token tirgus maksimums ir $ 76.46M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GAMA apjoms apgrozībā ir 100.03M ar kopējo apjomu 100027931.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 76.46M.

Gama Token (GAMA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Gama Token uz USD bija $ 0.0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Gama Token uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Gama Token uz USD bija $ +0.0184686521.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Gama Token uz USD bija $ -0.0778928353694728.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0.00.00%
30 dienas$ 0.00000000000.00%
60 dienas$ +0.0184686521+2.42%
90 dienas$ -0.0778928353694728-9.24%

Kas ir Gama Token (GAMA)?

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Gama Token (GAMA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Gama Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Gama Token (GAMA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Gama Token (GAMA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Gama Token prognozes.

Apskati Gama Token cenas prognozi!

GAMA uz vietējām valūtām

Gama Token (GAMA) tokenomika

Gama Token (GAMA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GAMA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Gama Token (GAMA)

Kāda ir Gama Token (GAMA) vērtība šodien?
Reāllaika GAMA cena USD ir 0.764393 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GAMA uz USD cena?
Pašreizējā GAMA uz USD cena ir $ 0.764393. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Gama Token tirgus maksimums?
GAMA tirgus maksimums ir $ 76.46M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GAMA apjoms apgrozībā?
GAMA apjoms apgrozībā ir 100.03M USD.
Kāda bija GAMA vēsturiski augstākā cena?
GAMA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.873173 USD apmērā.
Kāda bija GAMA vēsturiski zemākā cena?
GAMA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.585643 USD.
Kāds ir GAMA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GAMA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GAMA šogad kāps augstāk?
GAMA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GAMA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:32:34 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

