Galeon (GALEON) tokenomika
Galeon (GALEON) informācija
Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals.
Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back.
Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.
Galeon (GALEON) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Galeon (GALEON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Galeon (GALEON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Galeon (GALEON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GALEON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GALEON tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti GALEON tokenomiku, uzzini GALEON tokena reāllaika cenu!
GALEON cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GALEON? Mūsu GALEON cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.