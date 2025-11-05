BiržaDEX+
Reāllaika Gala Music cena šodien ir 0.00439771 USD. Seko līdzi reāllaika MUSIC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MUSIC cenas tendenci MEXC.

Gala Music logotips

Gala Music Cena (MUSIC)

Nav sarakstā

$0.00439771
-0.70%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Gala Music (MUSIC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:32:25 (UTC+8)

Gala Music (MUSIC) Cenas informācija (USD)

$ 0.00437213
24h zemākā
24h augstākā

-0.04%

-0.77%

-25.92%

-25.92%

Gala Music (MUSIC) reāllaika cena ir $0.00439771. Pēdējo 24 stundu laikā MUSIC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00437213 līdz augstākajai $ 0.00533306, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MUSIC visu laiku augstākā cena ir $ 0.303994, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MUSIC ir mainījies par -0.04% pēdējā stundā, par -0.77% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.92% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Gala Music (MUSIC) tirgus informācija

Pašreizējais Gala Music tirgus maksimums ir $ 695.96K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MUSIC apjoms apgrozībā ir 158.26M ar kopējo apjomu 158259545.4427311. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 695.96K.

Gala Music (MUSIC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Gala Music uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Gala Music uz USD bija $ -0.0028220848.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Gala Music uz USD bija $ -0.0029675716.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Gala Music uz USD bija $ -0.011061556672035218.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.77%
30 dienas$ -0.0028220848-64.17%
60 dienas$ -0.0029675716-67.47%
90 dienas$ -0.011061556672035218-71.55%

Kas ir Gala Music (MUSIC)?

Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Gala Music cenas prognoze (USD)

Kāda būs Gala Music (MUSIC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Gala Music (MUSIC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Gala Music prognozes.

Apskati Gala Music cenas prognozi!

MUSIC uz vietējām valūtām

Gala Music (MUSIC) tokenomika

Gala Music (MUSIC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MUSIC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Gala Music (MUSIC)

Kāda ir Gala Music (MUSIC) vērtība šodien?
Reāllaika MUSIC cena USD ir 0.00439771 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MUSIC uz USD cena?
Pašreizējā MUSIC uz USD cena ir $ 0.00439771. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Gala Music tirgus maksimums?
MUSIC tirgus maksimums ir $ 695.96K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MUSIC apjoms apgrozībā?
MUSIC apjoms apgrozībā ir 158.26M USD.
Kāda bija MUSIC vēsturiski augstākā cena?
MUSIC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.303994 USD apmērā.
Kāda bija MUSIC vēsturiski zemākā cena?
MUSIC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MUSIC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MUSIC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MUSIC šogad kāps augstāk?
MUSIC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MUSIC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:32:25 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

