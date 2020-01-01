Gala Film (FILM) tokenomika
Gala Film (FILM) informācija
Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience.
Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.
Gala Film (FILM) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Gala Film (FILM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Gala Film (FILM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Gala Film (FILM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais FILM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu FILM tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti FILM tokenomiku, uzzini FILM tokena reāllaika cenu!
FILM cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FILM? Mūsu FILM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.