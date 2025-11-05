BiržaDEX+
Reāllaika Gaib AI Dollar Alpha USDC cena šodien ir 0.983631 USD. Seko līdzi reāllaika AIDAUSDC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIDAUSDC cenas tendenci MEXC.Reāllaika Gaib AI Dollar Alpha USDC cena šodien ir 0.983631 USD. Seko līdzi reāllaika AIDAUSDC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIDAUSDC cenas tendenci MEXC.

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Tiešsaistes cenu diagramma
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Cenas informācija (USD)

$ 0.9774
$ 0.9774$ 0.9774
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) reāllaika cena ir $0.983631. Pēdējo 24 stundu laikā AIDAUSDC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.9774 līdz augstākajai $ 1.001, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AIDAUSDC visu laiku augstākā cena ir $ 1.13, savukārt zemākā - $ 0.926229.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AIDAUSDC ir mainījies par +0.32% pēdējā stundā, par -0.32% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) tirgus informācija

Pašreizējais Gaib AI Dollar Alpha USDC tirgus maksimums ir $ 112.89M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AIDAUSDC apjoms apgrozībā ir 114.77M ar kopējo apjomu 114772921.187424. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 112.89M.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Gaib AI Dollar Alpha USDC uz USD bija $ -0.0032390900126231.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Gaib AI Dollar Alpha USDC uz USD bija $ -0.0151692621.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Gaib AI Dollar Alpha USDC uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Gaib AI Dollar Alpha USDC uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0032390900126231-0.32%
30 dienas$ -0.0151692621-1.54%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Gaib AI Dollar Alpha USDC cenas prognoze (USD)

Kāda būs Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Gaib AI Dollar Alpha USDC prognozes.

Apskati Gaib AI Dollar Alpha USDC cenas prognozi!

AIDAUSDC uz vietējām valūtām

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) tokenomika

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AIDAUSDC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Kāda ir Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) vērtība šodien?
Reāllaika AIDAUSDC cena USD ir 0.983631 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AIDAUSDC uz USD cena?
Pašreizējā AIDAUSDC uz USD cena ir $ 0.983631. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Gaib AI Dollar Alpha USDC tirgus maksimums?
AIDAUSDC tirgus maksimums ir $ 112.89M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AIDAUSDC apjoms apgrozībā?
AIDAUSDC apjoms apgrozībā ir 114.77M USD.
Kāda bija AIDAUSDC vēsturiski augstākā cena?
AIDAUSDC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.13 USD apmērā.
Kāda bija AIDAUSDC vēsturiski zemākā cena?
AIDAUSDC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.926229 USD.
Kāds ir AIDAUSDC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AIDAUSDC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AIDAUSDC šogad kāps augstāk?
AIDAUSDC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AIDAUSDC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

