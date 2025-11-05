BiržaDEX+
Reāllaika G8DAY cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika G8D uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati G8D cenas tendenci MEXC.Reāllaika G8DAY cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika G8D uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati G8D cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par G8D

G8D Cenas informācija

Kas ir G8D

G8D Oficiālā tīmekļa vietne

G8D Tokenomika

G8D Cenas prognoze

G8DAY logotips

G8DAY Cena (G8D)

Nav sarakstā

1 G8D uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
G8DAY (G8D) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:56:35 (UTC+8)

G8DAY (G8D) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.004584
$ 0.004584$ 0.004584

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

G8DAY (G8D) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā G8D tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. G8D visu laiku augstākā cena ir $ 0.004584, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā G8D ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

G8DAY (G8D) tirgus informācija

$ 101.82K
$ 101.82K$ 101.82K

--
----

$ 101.82K
$ 101.82K$ 101.82K

8.80B
8.80B 8.80B

8,800,000,000.0
8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Pašreizējais G8DAY tirgus maksimums ir $ 101.82K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. G8D apjoms apgrozībā ir 8.80B ar kopējo apjomu 8800000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 101.82K.

G8DAY (G8D) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas G8DAY uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas G8DAY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas G8DAY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas G8DAY uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 00.00%
60 dienas$ 00.00%
90 dienas$ 0--

Kas ir G8DAY (G8D)?

G8Day represents a groundbreaking fusion of ancient wisdom and cutting-edge technology. We've combined the profound insights of Saju (Four Pillars of Destiny) - a traditional Eastern philosophical system for understanding personal destiny - with advanced AI algorithms and secure blockchain technology. Destiny Fragments are unique NFTs created from your personalized fortune readings. These NFTs represent your astrological destiny and can be collected, traded, or sold on the G8D marketplace. Rare fortune combinations may have a higher market value, making them desirable collectibles

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

G8DAY (G8D) resurss

Oficiālā interneta vietne

G8DAY cenas prognoze (USD)

Kāda būs G8DAY (G8D) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu G8DAY (G8D) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa G8DAY prognozes.

Apskati G8DAY cenas prognozi!

G8D uz vietējām valūtām

G8DAY (G8D) tokenomika

G8DAY (G8D) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par G8D tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par G8DAY (G8D)

Kāda ir G8DAY (G8D) vērtība šodien?
Reāllaika G8D cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā G8D uz USD cena?
Pašreizējā G8D uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir G8DAY tirgus maksimums?
G8D tirgus maksimums ir $ 101.82K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir G8D apjoms apgrozībā?
G8D apjoms apgrozībā ir 8.80B USD.
Kāda bija G8D vēsturiski augstākā cena?
G8D sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.004584 USD apmērā.
Kāda bija G8D vēsturiski zemākā cena?
G8D sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir G8D tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu G8D tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai G8D šogad kāps augstāk?
G8D cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati G8D cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:56:35 (UTC+8)

G8DAY (G8D) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

