Reāllaika Fyde cena šodien ir 0.00398843 USD. Seko līdzi reāllaika FYDE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FYDE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FYDE

FYDE Cenas informācija

Kas ir FYDE

FYDE Oficiālā tīmekļa vietne

FYDE Tokenomika

FYDE Cenas prognoze

Fyde logotips

Fyde Cena (FYDE)

Nav sarakstā

1 FYDE uz USD reāllaika cena:

$0.00398843
-10.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Fyde (FYDE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:56:21 (UTC+8)

Fyde (FYDE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00397836
24h zemākā
$ 0.0052406
24h augstākā

$ 0.00397836
$ 0.0052406
$ 0.301155
$ 0.00397836
+0.23%

-10.73%

-33.73%

-33.73%

Fyde (FYDE) reāllaika cena ir $0.00398843. Pēdējo 24 stundu laikā FYDE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00397836 līdz augstākajai $ 0.0052406, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FYDE visu laiku augstākā cena ir $ 0.301155, savukārt zemākā - $ 0.00397836.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FYDE ir mainījies par +0.23% pēdējā stundā, par -10.73% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.73% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Fyde (FYDE) tirgus informācija

$ 69.13K
--
$ 398.87K
17.33M
100,000,000.0
Pašreizējais Fyde tirgus maksimums ir $ 69.13K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FYDE apjoms apgrozībā ir 17.33M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 398.87K.

Fyde (FYDE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Fyde uz USD bija $ -0.00047987670695413.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Fyde uz USD bija $ -0.0017975542.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Fyde uz USD bija $ -0.0012017921.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Fyde uz USD bija $ -0.00187755674689917.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00047987670695413-10.73%
30 dienas$ -0.0017975542-45.06%
60 dienas$ -0.0012017921-30.13%
90 dienas$ -0.00187755674689917-32.00%

Kas ir Fyde (FYDE)?

Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.

Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Fyde (FYDE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Fyde cenas prognoze (USD)

Kāda būs Fyde (FYDE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Fyde (FYDE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Fyde prognozes.

Apskati Fyde cenas prognozi!

FYDE uz vietējām valūtām

Fyde (FYDE) tokenomika

Fyde (FYDE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FYDE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Fyde (FYDE)

Kāda ir Fyde (FYDE) vērtība šodien?
Reāllaika FYDE cena USD ir 0.00398843 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FYDE uz USD cena?
Pašreizējā FYDE uz USD cena ir $ 0.00398843. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Fyde tirgus maksimums?
FYDE tirgus maksimums ir $ 69.13K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FYDE apjoms apgrozībā?
FYDE apjoms apgrozībā ir 17.33M USD.
Kāda bija FYDE vēsturiski augstākā cena?
FYDE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.301155 USD apmērā.
Kāda bija FYDE vēsturiski zemākā cena?
FYDE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00397836 USD.
Kāds ir FYDE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FYDE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FYDE šogad kāps augstāk?
FYDE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FYDE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:56:21 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

