BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika fxhash cena šodien ir 0.0041023 USD. Seko līdzi reāllaika FXH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FXH cenas tendenci MEXC.Reāllaika fxhash cena šodien ir 0.0041023 USD. Seko līdzi reāllaika FXH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FXH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FXH

FXH Cenas informācija

Kas ir FXH

FXH Tehniskais dokuments

FXH Oficiālā tīmekļa vietne

FXH Tokenomika

FXH Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

fxhash logotips

fxhash Cena (FXH)

Nav sarakstā

1 FXH uz USD reāllaika cena:

$0.0041023
$0.0041023$0.0041023
-8.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
fxhash (FXH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:32:08 (UTC+8)

fxhash (FXH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00394844
$ 0.00394844$ 0.00394844
24h zemākā
$ 0.00462681
$ 0.00462681$ 0.00462681
24h augstākā

$ 0.00394844
$ 0.00394844$ 0.00394844

$ 0.00462681
$ 0.00462681$ 0.00462681

$ 0.03486908
$ 0.03486908$ 0.03486908

$ 0.00382405
$ 0.00382405$ 0.00382405

+0.79%

-8.34%

-30.34%

-30.34%

fxhash (FXH) reāllaika cena ir $0.0041023. Pēdējo 24 stundu laikā FXH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00394844 līdz augstākajai $ 0.00462681, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FXH visu laiku augstākā cena ir $ 0.03486908, savukārt zemākā - $ 0.00382405.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FXH ir mainījies par +0.79% pēdējā stundā, par -8.34% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.34% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

fxhash (FXH) tirgus informācija

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

--
----

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

520.00M
520.00M 520.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais fxhash tirgus maksimums ir $ 2.13M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FXH apjoms apgrozībā ir 520.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.10M.

fxhash (FXH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas fxhash uz USD bija $ -0.000373366724542137.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas fxhash uz USD bija $ -0.0009892897.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas fxhash uz USD bija $ -0.0019652888.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas fxhash uz USD bija $ -0.00557488827773871.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000373366724542137-8.34%
30 dienas$ -0.0009892897-24.11%
60 dienas$ -0.0019652888-47.90%
90 dienas$ -0.00557488827773871-57.60%

Kas ir fxhash (FXH)?

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

fxhash cenas prognoze (USD)

Kāda būs fxhash (FXH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu fxhash (FXH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa fxhash prognozes.

Apskati fxhash cenas prognozi!

FXH uz vietējām valūtām

fxhash (FXH) tokenomika

fxhash (FXH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FXH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par fxhash (FXH)

Kāda ir fxhash (FXH) vērtība šodien?
Reāllaika FXH cena USD ir 0.0041023 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FXH uz USD cena?
Pašreizējā FXH uz USD cena ir $ 0.0041023. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir fxhash tirgus maksimums?
FXH tirgus maksimums ir $ 2.13M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FXH apjoms apgrozībā?
FXH apjoms apgrozībā ir 520.00M USD.
Kāda bija FXH vēsturiski augstākā cena?
FXH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03486908 USD apmērā.
Kāda bija FXH vēsturiski zemākā cena?
FXH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00382405 USD.
Kāds ir FXH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FXH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FXH šogad kāps augstāk?
FXH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FXH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:32:08 (UTC+8)

fxhash (FXH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,268.59
$101,268.59$101,268.59

-1.85%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,263.36
$3,263.36$3,263.36

-6.95%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.07
$154.07$154.07

-4.58%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2009
$2.2009$2.2009

-3.55%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,268.59
$101,268.59$101,268.59

-1.85%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,263.36
$3,263.36$3,263.36

-6.95%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2009
$2.2009$2.2009

-3.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.07
$154.07$154.07

-4.58%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16303
$0.16303$0.16303

-0.54%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.5875
$3.5875$3.5875

+2,291.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18207
$0.18207$0.18207

+1,086.89%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000709
$0.0000709$0.0000709

+72.92%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05889
$0.05889$0.05889

+66.92%