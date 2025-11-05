BiržaDEX+
Reāllaika FVIX cena šodien ir 27.19 USD. Seko līdzi reāllaika FVIX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FVIX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FVIX

FVIX Cenas informācija

Kas ir FVIX

FVIX Oficiālā tīmekļa vietne

FVIX Tokenomika

FVIX Cenas prognoze

1 FVIX uz USD reāllaika cena:

$27.19
$27.19$27.19
-20.10%1D
mexc
USD
FVIX (FVIX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:56:11 (UTC+8)

FVIX (FVIX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 26.23
$ 26.23$ 26.23
24h zemākā
$ 34.3
$ 34.3$ 34.3
24h augstākā

$ 26.23
$ 26.23$ 26.23

$ 34.3
$ 34.3$ 34.3

$ 95.98
$ 95.98$ 95.98

$ 18.95
$ 18.95$ 18.95

-1.18%

-20.16%

-36.00%

-36.00%

FVIX (FVIX) reāllaika cena ir $27.19. Pēdējo 24 stundu laikā FVIX tika tirgots robežās no zemākās $ 26.23 līdz augstākajai $ 34.3, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FVIX visu laiku augstākā cena ir $ 95.98, savukārt zemākā - $ 18.95.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FVIX ir mainījies par -1.18% pēdējā stundā, par -20.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FVIX (FVIX) tirgus informācija

$ 404.89K
$ 404.89K$ 404.89K

--
----

$ 404.89K
$ 404.89K$ 404.89K

14.89K
14.89K 14.89K

14,889.472547389028
14,889.472547389028 14,889.472547389028

Pašreizējais FVIX tirgus maksimums ir $ 404.89K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FVIX apjoms apgrozībā ir 14.89K ar kopējo apjomu 14889.472547389028. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 404.89K.

FVIX (FVIX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas FVIX uz USD bija $ -6.86836262499232.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas FVIX uz USD bija $ -17.3332117120.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas FVIX uz USD bija $ +3.4134108480.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas FVIX uz USD bija $ +6.44435822832378.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -6.86836262499232-20.16%
30 dienas$ -17.3332117120-63.74%
60 dienas$ +3.4134108480+12.55%
90 dienas$ +6.44435822832378+31.06%

Kas ir FVIX (FVIX)?

FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more.

The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX.

FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

FVIX (FVIX) resurss

Oficiālā interneta vietne

FVIX cenas prognoze (USD)

Kāda būs FVIX (FVIX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FVIX (FVIX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FVIX prognozes.

Apskati FVIX cenas prognozi!

FVIX uz vietējām valūtām

FVIX (FVIX) tokenomika

FVIX (FVIX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FVIX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par FVIX (FVIX)

Kāda ir FVIX (FVIX) vērtība šodien?
Reāllaika FVIX cena USD ir 27.19 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FVIX uz USD cena?
Pašreizējā FVIX uz USD cena ir $ 27.19. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FVIX tirgus maksimums?
FVIX tirgus maksimums ir $ 404.89K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FVIX apjoms apgrozībā?
FVIX apjoms apgrozībā ir 14.89K USD.
Kāda bija FVIX vēsturiski augstākā cena?
FVIX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 95.98 USD apmērā.
Kāda bija FVIX vēsturiski zemākā cena?
FVIX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 18.95 USD.
Kāds ir FVIX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FVIX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FVIX šogad kāps augstāk?
FVIX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FVIX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

