Reāllaika FUST Token cena šodien ir 0.00007373 USD. Seko līdzi reāllaika FUST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FUST cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FUST

FUST Cenas informācija

Kas ir FUST

FUST Tehniskais dokuments

FUST Oficiālā tīmekļa vietne

FUST Tokenomika

FUST Cenas prognoze

FUST Token Cena (FUST)

1 FUST uz USD reāllaika cena:

-6.90%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
FUST Token (FUST) Tiešsaistes cenu diagramma
FUST Token (FUST) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00007041
$ 0.00007041
24h zemākā
$ 0.00008017
$ 0.00008017
24h augstākā

$ 0.00007041
$ 0.00007041

$ 0.00008017
$ 0.00008017

$ 0.00023234
$ 0.00023234

$ 0.00003075
$ 0.00003075

+1.67%

-7.39%

-18.11%

-18.11%

FUST Token (FUST) reāllaika cena ir $0.00007373. Pēdējo 24 stundu laikā FUST tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00007041 līdz augstākajai $ 0.00008017, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FUST visu laiku augstākā cena ir $ 0.00023234, savukārt zemākā - $ 0.00003075.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FUST ir mainījies par +1.67% pēdējā stundā, par -7.39% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FUST Token (FUST) tirgus informācija

$ 2.43M
$ 2.43M

--
--

$ 2.43M
$ 2.43M

33.00B
33.00B

33,000,000,000.0
33,000,000,000.0

Pašreizējais FUST Token tirgus maksimums ir $ 2.43M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FUST apjoms apgrozībā ir 33.00B ar kopējo apjomu 33000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.43M.

FUST Token (FUST) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas FUST Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas FUST Token uz USD bija $ -0.0000226913.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas FUST Token uz USD bija $ -0.0000343268.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas FUST Token uz USD bija $ -0.00005655639972509002.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.39%
30 dienas$ -0.0000226913-30.77%
60 dienas$ -0.0000343268-46.55%
90 dienas$ -0.00005655639972509002-43.40%

Kas ir FUST Token (FUST)?

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

FUST Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs FUST Token (FUST) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FUST Token (FUST) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FUST Token prognozes.

Apskati FUST Token cenas prognozi!

FUST uz vietējām valūtām

FUST Token (FUST) tokenomika

FUST Token (FUST) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FUST tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par FUST Token (FUST)

Kāda ir FUST Token (FUST) vērtība šodien?
Reāllaika FUST cena USD ir 0.00007373 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FUST uz USD cena?
Pašreizējā FUST uz USD cena ir $ 0.00007373. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FUST Token tirgus maksimums?
FUST tirgus maksimums ir $ 2.43M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FUST apjoms apgrozībā?
FUST apjoms apgrozībā ir 33.00B USD.
Kāda bija FUST vēsturiski augstākā cena?
FUST sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00023234 USD apmērā.
Kāda bija FUST vēsturiski zemākā cena?
FUST sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00003075 USD.
Kāds ir FUST tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FUST tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FUST šogad kāps augstāk?
FUST cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FUST cenas prognozi dziļākai analīzei.
FUST Token (FUST) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,250.62

$3,262.52

$154.06

$1.0000

$2.2012

$101,250.62

$3,262.52

$2.2012

$154.06

$0.16309

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.5580

$0.18780

$0.0000000000000000000000000348

$0.0000709

$0.05836

