Reāllaika Full Moon cena šodien ir 0.0088411 USD. Seko līdzi reāllaika FM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FM cenas tendenci MEXC.

Full Moon Cena (FM)

$0.00883818
Full Moon (FM) Tiešsaistes cenu diagramma
Full Moon (FM) Cenas informācija (USD)

$ 0.00831888
$ 0.00983822
$ 0.00831888
$ 0.00983822
$ 0.04230323
$ 0.00630962
Full Moon (FM) reāllaika cena ir $0.0088411. Pēdējo 24 stundu laikā FM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00831888 līdz augstākajai $ 0.00983822, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FM visu laiku augstākā cena ir $ 0.04230323, savukārt zemākā - $ 0.00630962.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FM ir mainījies par +4.69% pēdējā stundā, par -6.69% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Full Moon (FM) tirgus informācija

$ 176.80M
538.80M
20,000,000,000.0
Pašreizējais Full Moon tirgus maksimums ir $ 4.76M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FM apjoms apgrozībā ir 538.80M ar kopējo apjomu 20000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 176.80M.

Full Moon (FM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Full Moon uz USD bija $ -0.000634558780915338.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Full Moon uz USD bija $ -0.0041082231.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Full Moon uz USD bija $ -0.0049414269.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Full Moon uz USD bija $ -0.015598244141432996.

Kas ir Full Moon (FM)?

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Full Moon cenas prognoze (USD)

Kāda būs Full Moon (FM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Full Moon (FM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Full Moon prognozes.

Apskati Full Moon cenas prognozi!

Full Moon (FM) tokenomika

Full Moon (FM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Full Moon (FM)

Kāda ir Full Moon (FM) vērtība šodien?
Reāllaika FM cena USD ir 0.0088411 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FM uz USD cena?
Pašreizējā FM uz USD cena ir $ 0.0088411. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Full Moon tirgus maksimums?
FM tirgus maksimums ir $ 4.76M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FM apjoms apgrozībā?
FM apjoms apgrozībā ir 538.80M USD.
Kāda bija FM vēsturiski augstākā cena?
FM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04230323 USD apmērā.
Kāda bija FM vēsturiski zemākā cena?
FM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00630962 USD.
Kāds ir FM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FM šogad kāps augstāk?
FM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

