Fuku (FUKU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Fuku (FUKU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Fuku (FUKU) informācija

The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://fukuonsol.com/

Fuku (FUKU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Fuku (FUKU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 476.44K
Kopējais apjoms:
$ 999.95M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.95M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 476.44K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01618493
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00021866
Pašreizējā cena:
$ 0.0004764
Fuku (FUKU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Fuku (FUKU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FUKU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FUKU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FUKU tokenomiku, uzzini FUKU tokena reāllaika cenu!

FUKU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FUKU? Mūsu FUKU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

