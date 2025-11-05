BiržaDEX+
Reāllaika FTF100 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FTF100 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FTF100 cenas tendenci MEXC.Reāllaika FTF100 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FTF100 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FTF100 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FTF100

FTF100 Cenas informācija

Kas ir FTF100

FTF100 Tehniskais dokuments

FTF100 Oficiālā tīmekļa vietne

FTF100 Tokenomika

FTF100 Cenas prognoze

FTF100 logotips

FTF100 Cena (FTF100)

Nav sarakstā

1 FTF100 uz USD reāllaika cena:

--
----
-20.00%1D
mexc
USD
FTF100 (FTF100) Tiešsaistes cenu diagramma
FTF100 (FTF100) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.68%

-20.04%

-38.90%

-38.90%

FTF100 (FTF100) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā FTF100 tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FTF100 visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FTF100 ir mainījies par +1.68% pēdējā stundā, par -20.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -38.90% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FTF100 (FTF100) tirgus informācija

$ 66.96K
$ 66.96K$ 66.96K

--
----

$ 66.96K
$ 66.96K$ 66.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais FTF100 tirgus maksimums ir $ 66.96K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FTF100 apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 66.96K.

FTF100 (FTF100) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas FTF100 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas FTF100 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas FTF100 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas FTF100 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-20.04%
30 dienas$ 0-39.02%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir FTF100 (FTF100)?

FTF100 is a decentralized cryptocurrency project on the Solana network with a fixed supply of 1 billion tokens. The project focuses on building a creator-centric ecosystem and providing interactive educational tools and financial literacy resources. FTF100 aims to support community engagement, allowing token holders to participate in content interaction and educational activities. The team plans to expand token utility and educational features as the project develops.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

FTF100 cenas prognoze (USD)

Kāda būs FTF100 (FTF100) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FTF100 (FTF100) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FTF100 prognozes.

Apskati FTF100 cenas prognozi!

FTF100 uz vietējām valūtām

FTF100 (FTF100) tokenomika

FTF100 (FTF100) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FTF100 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par FTF100 (FTF100)

Kāda ir FTF100 (FTF100) vērtība šodien?
Reāllaika FTF100 cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FTF100 uz USD cena?
Pašreizējā FTF100 uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FTF100 tirgus maksimums?
FTF100 tirgus maksimums ir $ 66.96K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FTF100 apjoms apgrozībā?
FTF100 apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija FTF100 vēsturiski augstākā cena?
FTF100 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija FTF100 vēsturiski zemākā cena?
FTF100 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FTF100 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FTF100 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FTF100 šogad kāps augstāk?
FTF100 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FTF100 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

