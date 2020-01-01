FROQ (FROQ) tokenomika

FROQ (FROQ) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par FROQ (FROQ), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
FROQ (FROQ) informācija

The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games:

Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative.

Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction.

$FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://froq.xyz

FROQ (FROQ) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FROQ (FROQ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 53.08K
$ 53.08K$ 53.08K
Kopējais apjoms:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 744.41K
$ 744.41K$ 744.41K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 71.30K
$ 71.30K$ 71.30K
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.16
$ 3.16$ 3.16
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.051127
$ 0.051127$ 0.051127
Pašreizējā cena:
$ 0.071246
$ 0.071246$ 0.071246

FROQ (FROQ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FROQ (FROQ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FROQ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FROQ tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FROQ tokenomiku, uzzini FROQ tokena reāllaika cenu!

FROQ cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FROQ? Mūsu FROQ cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.