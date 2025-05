Kas ir FROGS (FROGS)?

🚀 Missioned to foster the PEPE & TRUMP spirit in the Telegram community, FROGS Club has chosen #Cronos as their next destination! 🐸📍 With influential leaders like Kris (Founder of Crypto.com) recently connecting with President Trump, Cronos is becoming the blockchain of choice for bold, future-driven projects like ours. 🌟 Join us as we leap toward greatness together! Ever dreamed of bridging the simplicity of Telegram with the power of blockchain? FROGS Club is your gateway to the Cronos ecosystem, merging the thrill of Web3 gaming with Telegram’s user-friendly interface.

