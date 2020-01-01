FrogeX (FROGEX) tokenomika
FrogeX (FROGEX) informācija
FrogeX is the direct successor to Froge (EcoDefi token).
With Automatic Liquidity posting, Ethereum Dividends for all holders, and gas fees equivalent to DAI and USDT. 5% Buy Tax, 8% Sell Tax.
Dedicated to supporting EcoCharity efforts, FrogeX is backed by the Froge Finance Foundation based in The Hague, Netherlands.
FrogeX was handcrafted as the first-ever Moonco 1st Generation Contract. Despite its complexity, it outperforms all meme tokens on ERC-20 in terms of gas costs. This combined with the dedicated team behind it will make FrogeX the World’s Best EcoDefi token.
FrogeX (FROGEX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos FrogeX (FROGEX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
FrogeX (FROGEX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
FrogeX (FROGEX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais FROGEX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu FROGEX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
