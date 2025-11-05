BiržaDEX+
Reāllaika Frog X Toad 6900 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FXT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FXT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Frog X Toad 6900 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FXT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FXT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FXT

FXT Cenas informācija

Kas ir FXT

FXT Tehniskais dokuments

FXT Oficiālā tīmekļa vietne

FXT Tokenomika

FXT Cenas prognoze

Frog X Toad 6900 Cena (FXT)

Nav sarakstā

1 FXT uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.90%1D
Frog X Toad 6900 (FXT) Tiešsaistes cenu diagramma
Frog X Toad 6900 (FXT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.07%

-8.98%

-27.43%

-27.43%

Frog X Toad 6900 (FXT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā FXT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FXT visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FXT ir mainījies par +1.07% pēdējā stundā, par -8.98% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Frog X Toad 6900 (FXT) tirgus informācija

$ 23.95K
$ 23.95K$ 23.95K

--
----

$ 23.95K
$ 23.95K$ 23.95K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Pašreizējais Frog X Toad 6900 tirgus maksimums ir $ 23.95K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FXT apjoms apgrozībā ir 69.00B ar kopējo apjomu 69000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 23.95K.

Frog X Toad 6900 (FXT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Frog X Toad 6900 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Frog X Toad 6900 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Frog X Toad 6900 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Frog X Toad 6900 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.98%
30 dienas$ 0-37.97%
60 dienas$ 0-79.43%
90 dienas$ 0--

Kas ir Frog X Toad 6900 (FXT)?

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Frog X Toad 6900 cenas prognoze (USD)

Kāda būs Frog X Toad 6900 (FXT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Frog X Toad 6900 (FXT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Frog X Toad 6900 prognozes.

Apskati Frog X Toad 6900 cenas prognozi!

FXT uz vietējām valūtām

Frog X Toad 6900 (FXT) tokenomika

Frog X Toad 6900 (FXT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FXT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Frog X Toad 6900 (FXT)

Kāda ir Frog X Toad 6900 (FXT) vērtība šodien?
Reāllaika FXT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FXT uz USD cena?
Pašreizējā FXT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Frog X Toad 6900 tirgus maksimums?
FXT tirgus maksimums ir $ 23.95K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FXT apjoms apgrozībā?
FXT apjoms apgrozībā ir 69.00B USD.
Kāda bija FXT vēsturiski augstākā cena?
FXT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija FXT vēsturiski zemākā cena?
FXT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FXT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FXT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FXT šogad kāps augstāk?
FXT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FXT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

