Frog Games (FG) tokenomika
Frog Games (FG) informācija
Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs.
We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet.
The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way.
Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024)
The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works:
🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action .
🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide.
Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry!
Frog Games (FG) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Frog Games (FG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Frog Games (FG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Frog Games (FG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais FG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu FG tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti FG tokenomiku, uzzini FG tokena reāllaika cenu!
