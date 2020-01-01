Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Frodo the Virtual Samurai (FROG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Frodo the Virtual Samurai (FROG) informācija

First Frog on BNB, AI means Animal inteligence

  • 40% airdropped to Binance Megadrop wallets
  • 40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.
  • 20% LP & burn on PancakeSwap and Thena

He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://frogonbnb.com/

Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.98M
Kopējais apjoms:
$ 5.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 5.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.98M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00852264
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00079628
Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FROG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FROG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FROG tokenomiku, uzzini FROG tokena reāllaika cenu!

FROG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FROG? Mūsu FROG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.