Fren Pet (FP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Fren Pet (FP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Fren Pet (FP) informācija

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://frenpet.xyz/

Fren Pet (FP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Fren Pet (FP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 4.30M
$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M
Kopējais apjoms: $ 7.32M
$ 7.32M
$ 7.32M$ 7.32M
Apjoms apgrozībā: $ 7.32M
$ 7.32M
$ 7.32M$ 7.32M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 4.30M
$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M
Visu laiku augstākā cena: $ 16.52
$ 16.52
$ 16.52$ 16.52
Visu laiku zemākā cena: $ 0.153207
$ 0.153207
$ 0.153207$ 0.153207
Pašreizējā cena:
$ 0.587667
$ 0.587667$ 0.587667

Fren Pet (FP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Fren Pet (FP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FP tokenomiku, uzzini FP tokena reāllaika cenu!

FP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FP? Mūsu FP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.