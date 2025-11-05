BiržaDEX+
Reāllaika FREEDA cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FREEDA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FREEDA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FREEDA

FREEDA Cenas informācija

Kas ir FREEDA

FREEDA Oficiālā tīmekļa vietne

FREEDA Tokenomika

FREEDA Cenas prognoze

FREEDA Cena (FREEDA)

1 FREEDA uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
FREEDA (FREEDA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05

FREEDA (FREEDA) Cenas informācija (USD)

FREEDA (FREEDA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā FREEDA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FREEDA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FREEDA ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -5.93% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FREEDA (FREEDA) tirgus informācija

Pašreizējais FREEDA tirgus maksimums ir $ 5.08K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FREEDA apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.08K.

FREEDA (FREEDA) cenas vēsture USD

Kas ir FREEDA (FREEDA)?

FREEDA is an advanced AI-powered platform designed to revolutionize content creation and customer engagement. Its primary purpose is to enable users to generate high-quality images and voice-overs effortlessly by interacting with the platform through social media. By tagging @FREEDA_Official on X (Twitter), users can create unique multimedia content that enhances their online presence. Additionally, FREEDA offers customizable AI chatbots for businesses, facilitating personalized customer interactions and improving service efficiency. This dual functionality not only empowers individual creators but also supports businesses in delivering tailored experiences, ultimately driving engagement and satisfaction.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

FREEDA (FREEDA) resurss

Oficiālā interneta vietne

FREEDA cenas prognoze (USD)

Kāda būs FREEDA (FREEDA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FREEDA (FREEDA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FREEDA prognozes.

Apskati FREEDA cenas prognozi!

FREEDA uz vietējām valūtām

FREEDA (FREEDA) tokenomika

FREEDA (FREEDA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FREEDA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par FREEDA (FREEDA)

Kāda ir FREEDA (FREEDA) vērtība šodien?
Reāllaika FREEDA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FREEDA uz USD cena?
Pašreizējā FREEDA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FREEDA tirgus maksimums?
FREEDA tirgus maksimums ir $ 5.08K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FREEDA apjoms apgrozībā?
FREEDA apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija FREEDA vēsturiski augstākā cena?
FREEDA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija FREEDA vēsturiski zemākā cena?
FREEDA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FREEDA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FREEDA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FREEDA šogad kāps augstāk?
FREEDA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FREEDA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

