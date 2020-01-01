FRAUDE (INSS) tokenomika

FRAUDE (INSS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par FRAUDE (INSS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

FRAUDE (INSS) informācija

The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pump.fun/coin/GHWKMvU2ipeATUQ3TcnWoQvMdxyTonhWbnc41CGBpump
Tehniskais dokuments:
https://linktr.ee/INSS_

FRAUDE (INSS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FRAUDE (INSS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.87K
$ 4.87K$ 4.87K
Kopējais apjoms:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.87K
$ 4.87K$ 4.87K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

FRAUDE (INSS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FRAUDE (INSS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais INSS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu INSS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti INSS tokenomiku, uzzini INSS tokena reāllaika cenu!

INSS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas INSS? Mūsu INSS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.