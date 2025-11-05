BiržaDEX+
Reāllaika Fox inu cena šodien ir 0.00177586 USD. Seko līdzi reāllaika FINU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FINU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FINU

FINU Cenas informācija

Kas ir FINU

FINU Tehniskais dokuments

FINU Oficiālā tīmekļa vietne

FINU Tokenomika

FINU Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Fox inu logotips

Fox inu Cena (FINU)

Nav sarakstā

1 FINU uz USD reāllaika cena:

$0.00177586
$0.00177586
-17.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Fox inu (FINU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:54:41 (UTC+8)

Fox inu (FINU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00140025
$ 0.00140025
24h zemākā
$ 0.00250474
$ 0.00250474
24h augstākā

$ 0.00140025
$ 0.00140025

$ 0.00250474
$ 0.00250474

$ 0.00865818
$ 0.00865818

$ 0.00134613
$ 0.00134613

-0.04%

-17.24%

-33.72%

-33.72%

Fox inu (FINU) reāllaika cena ir $0.00177586. Pēdējo 24 stundu laikā FINU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00140025 līdz augstākajai $ 0.00250474, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FINU visu laiku augstākā cena ir $ 0.00865818, savukārt zemākā - $ 0.00134613.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FINU ir mainījies par -0.04% pēdējā stundā, par -17.24% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Fox inu (FINU) tirgus informācija

$ 175.57K
$ 175.57K

--
--

$ 175.57K
$ 175.57K

98.86M
98.86M

98,861,777.11371821
98,861,777.11371821

Pašreizējais Fox inu tirgus maksimums ir $ 175.57K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FINU apjoms apgrozībā ir 98.86M ar kopējo apjomu 98861777.11371821. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 175.57K.

Fox inu (FINU) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Fox inu uz USD bija $ -0.000370124478584692.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Fox inu uz USD bija $ -0.0010052214.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Fox inu uz USD bija $ -0.0009090188.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Fox inu uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000370124478584692-17.24%
30 dienas$ -0.0010052214-56.60%
60 dienas$ -0.0009090188-51.18%
90 dienas$ 0--

Kas ir Fox inu (FINU)?

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Fox inu cenas prognoze (USD)

Kāda būs Fox inu (FINU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Fox inu (FINU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Fox inu prognozes.

Apskati Fox inu cenas prognozi!

FINU uz vietējām valūtām

Fox inu (FINU) tokenomika

Fox inu (FINU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FINU tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Fox inu (FINU)

Kāda ir Fox inu (FINU) vērtība šodien?
Reāllaika FINU cena USD ir 0.00177586 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FINU uz USD cena?
Pašreizējā FINU uz USD cena ir $ 0.00177586. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Fox inu tirgus maksimums?
FINU tirgus maksimums ir $ 175.57K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FINU apjoms apgrozībā?
FINU apjoms apgrozībā ir 98.86M USD.
Kāda bija FINU vēsturiski augstākā cena?
FINU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00865818 USD apmērā.
Kāda bija FINU vēsturiski zemākā cena?
FINU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00134613 USD.
Kāds ir FINU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FINU tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FINU šogad kāps augstāk?
FINU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FINU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:54:41 (UTC+8)

Fox inu (FINU) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,666.05
$101,666.05

$3,297.58
$3,297.58

$155.65
$155.65

$1.0000
$1.0000

$2.2144
$2.2144

$101,666.05
$101,666.05

$3,297.58
$3,297.58

$155.65
$155.65

$2.2144
$2.2144

$0.16299
$0.16299

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$3.0002
$3.0002

$0.16125
$0.16125

$0.0000000000000000000000000319
$0.0000000000000000000000000319

$0.000000000161
$0.000000000161

$0.0000621
$0.0000621

