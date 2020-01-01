Forty Two DAO Token (FTD) tokenomika

Forty Two DAO Token (FTD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Forty Two DAO Token (FTD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Forty Two DAO Token (FTD) informācija

42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry.

42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability.

42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.

Forty Two DAO Token (FTD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Forty Two DAO Token (FTD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.51M
$ 1.51M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 16.10M
$ 16.10M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.36M
$ 9.36M
Visu laiku augstākā cena:
$ 5.33
$ 5.33
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02496869
$ 0.02496869
Pašreizējā cena:
$ 0.093557
$ 0.093557

Forty Two DAO Token (FTD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Forty Two DAO Token (FTD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FTD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FTD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FTD tokenomiku, uzzini FTD tokena reāllaika cenu!

Atruna

