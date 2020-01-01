Fortune Token (FRTN) tokenomika
Fortune Token (FRTN) informācija
What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems!
What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities.
History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner.
What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem.
What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards.
Fortune Token (FRTN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Fortune Token (FRTN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Fortune Token (FRTN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Fortune Token (FRTN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais FRTN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu FRTN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti FRTN tokenomiku, uzzini FRTN tokena reāllaika cenu!
FRTN cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FRTN? Mūsu FRTN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.