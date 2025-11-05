BiržaDEX+
Reāllaika Forge3 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FORGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FORGE cenas tendenci MEXC.

Forge3 logotips

Forge3 Cena (FORGE)

Nav sarakstā

1 FORGE uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Forge3 (FORGE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:00:45 (UTC+8)

Forge3 (FORGE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-7.15%

-32.51%

-32.51%

Forge3 (FORGE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā FORGE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FORGE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FORGE ir mainījies par +0.31% pēdējā stundā, par -7.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.51% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Forge3 (FORGE) tirgus informācija

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

--
----

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

999.88M
999.88M 999.88M

999,884,591.7340739
999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Pašreizējais Forge3 tirgus maksimums ir $ 12.31K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FORGE apjoms apgrozībā ir 999.88M ar kopējo apjomu 999884591.7340739. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.31K.

Forge3 (FORGE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Forge3 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Forge3 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Forge3 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Forge3 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.15%
30 dienas$ 0-49.18%
60 dienas$ 0-64.07%
90 dienas$ 0--

Kas ir Forge3 (FORGE)?

Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected.

Users can:

Post project ideas or freelance gigs

Connect with top Web3 talent

Collaborate in a trustless environment

Manage payments securely via our smart contract escrow

The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by:

Offering discounted platform fees when used for payments

Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume

Creating utility that grows as the network of deals expands

Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

Forge3 cenas prognoze (USD)

Kāda būs Forge3 (FORGE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Forge3 (FORGE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Forge3 prognozes.

Apskati Forge3 cenas prognozi!

Forge3 (FORGE) tokenomika

Forge3 (FORGE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FORGE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Forge3 (FORGE)

Kāda ir Forge3 (FORGE) vērtība šodien?
Reāllaika FORGE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FORGE uz USD cena?
Pašreizējā FORGE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Forge3 tirgus maksimums?
FORGE tirgus maksimums ir $ 12.31K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FORGE apjoms apgrozībā?
FORGE apjoms apgrozībā ir 999.88M USD.
Kāda bija FORGE vēsturiski augstākā cena?
FORGE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija FORGE vēsturiski zemākā cena?
FORGE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FORGE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FORGE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FORGE šogad kāps augstāk?
FORGE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FORGE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:00:45 (UTC+8)

Forge3 (FORGE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

