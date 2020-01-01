Forex Lens (FOREXLENS) tokenomika

Forex Lens (FOREXLENS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Forex Lens (FOREXLENS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Forex Lens (FOREXLENS) informācija

For too long, institutional players have manipulated markets at the expense of retail traders. As a DeFAI project, $ForexLens combines decentralized finance with advanced AI technology to expose these practices, providing our community with the insights traditionally reserved for institutional trading desks.

Through our revolutionary DeFAI approach, we're leveraging blockchain transparency and artificial intelligence to level the playing field and return power to individual traders.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.forexlens.com
Tehniskais dokuments:
https://solana.forexlens.com/

Forex Lens (FOREXLENS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Forex Lens (FOREXLENS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 33.93K
$ 33.93K$ 33.93K
Kopējais apjoms:
$ 999.45M
$ 999.45M$ 999.45M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.45M
$ 999.45M$ 999.45M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 33.93K
$ 33.93K$ 33.93K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Forex Lens (FOREXLENS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Forex Lens (FOREXLENS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FOREXLENS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FOREXLENS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FOREXLENS tokenomiku, uzzini FOREXLENS tokena reāllaika cenu!

FOREXLENS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FOREXLENS? Mūsu FOREXLENS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.