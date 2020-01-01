FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) tokenomika

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) tokenomika
FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) informācija

$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.

https://ftpxbt.fun/
https://ftpxbt.fun/

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 7.77K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.77K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FTPXBT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FTPXBT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FTPXBT tokenomiku, uzzini FTPXBT tokena reāllaika cenu!

FTPXBT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FTPXBT? Mūsu FTPXBT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

