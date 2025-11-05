BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Football World Community cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FWC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FWC cenas tendenci MEXC.Reāllaika Football World Community cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FWC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FWC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FWC

FWC Cenas informācija

Kas ir FWC

FWC Tehniskais dokuments

FWC Oficiālā tīmekļa vietne

FWC Tokenomika

FWC Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Football World Community logotips

Football World Community Cena (FWC)

Nav sarakstā

1 FWC uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Football World Community (FWC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:54:20 (UTC+8)

Football World Community (FWC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-6.29%

-18.31%

-18.31%

Football World Community (FWC) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā FWC tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FWC visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FWC ir mainījies par +0.46% pēdējā stundā, par -6.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Football World Community (FWC) tirgus informācija

$ 241.46K
$ 241.46K$ 241.46K

--
----

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

Pašreizējais Football World Community tirgus maksimums ir $ 241.46K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FWC apjoms apgrozībā ir 41,159.68T ar kopējo apjomu 2.0e+17. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.17M.

Football World Community (FWC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Football World Community uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Football World Community uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Football World Community uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Football World Community uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.29%
30 dienas$ 0-35.01%
60 dienas$ 0-19.91%
90 dienas$ 0--

Kas ir Football World Community (FWC)?

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Football World Community (FWC) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Football World Community cenas prognoze (USD)

Kāda būs Football World Community (FWC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Football World Community (FWC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Football World Community prognozes.

Apskati Football World Community cenas prognozi!

FWC uz vietējām valūtām

Football World Community (FWC) tokenomika

Football World Community (FWC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FWC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Football World Community (FWC)

Kāda ir Football World Community (FWC) vērtība šodien?
Reāllaika FWC cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FWC uz USD cena?
Pašreizējā FWC uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Football World Community tirgus maksimums?
FWC tirgus maksimums ir $ 241.46K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FWC apjoms apgrozībā?
FWC apjoms apgrozībā ir 41,159.68T USD.
Kāda bija FWC vēsturiski augstākā cena?
FWC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija FWC vēsturiski zemākā cena?
FWC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FWC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FWC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FWC šogad kāps augstāk?
FWC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FWC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:54:20 (UTC+8)

Football World Community (FWC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,695.36
$101,695.36$101,695.36

-1.44%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,297.93
$3,297.93$3,297.93

-5.96%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.78
$155.78$155.78

-3.52%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2168
$2.2168$2.2168

-2.86%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,695.36
$101,695.36$101,695.36

-1.44%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,297.93
$3,297.93$3,297.93

-5.96%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.78
$155.78$155.78

-3.52%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2168
$2.2168$2.2168

-2.86%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16315
$0.16315$0.16315

-0.47%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.0230
$3.0230$3.0230

+1,915.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17996
$0.17996$0.17996

+1,073.14%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000319
$0.0000000000000000000000000319$0.0000000000000000000000000319

+362.31%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000170
$0.000000000170$0.000000000170

+97.67%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%