Uzzini svarīgākos ieskatus par Fooday (FOOD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Fooday (FOOD) informācija

Firstly, holders can use FOOD for upgrading, charging, and minting Fooca cameras, enhancing their gaming experience on the Fooday app. Furthermore, holders can withdraw the earned FOOD to the blockchain and convert it into other cryptocurrencies, providing users with greater flexibility and various value realization possibilities.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://fooday.app
Tehniskais dokuments:
https://fooday.app/docs/

Fooday (FOOD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Fooday (FOOD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Fooday (FOOD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Fooday (FOOD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FOOD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FOOD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FOOD tokenomiku, uzzini FOOD tokena reāllaika cenu!

FOOD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FOOD? Mūsu FOOD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.