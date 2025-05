Kas ir Fodl Finance (FODL)?

Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App

