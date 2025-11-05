Flip the Frog Cena (FLIP)
+0.99%
+1.93%
-20.99%
-20.99%
Flip the Frog (FLIP) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā FLIP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FLIP visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā FLIP ir mainījies par +0.99% pēdējā stundā, par +1.93% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Flip the Frog tirgus maksimums ir $ 14.92K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FLIP apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.92K.
Šodien cenas izmaiņas Flip the Frog uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Flip the Frog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Flip the Frog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Flip the Frog uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|+1.93%
|30 dienas
|$ 0
|-41.21%
|60 dienas
|$ 0
|-34.06%
|90 dienas
|$ 0
|--
Before there was Mickey, there was Flip.
LORE OF THE LEAP
Before there was Mickey, there was Flip. Created in 1930 by Ub Iwerks, Flip was a frog with too much drip for black-and-white TV.
Nearly a century later, he's outta the vault and into your wallet. No copyright. No leash. Just pure, unhinged cartoon chaos.
Why This Frog Got That Dog In Him
Public domain icon — no copyright, all meme rights
Vintage nostalgia, modern meme warfare
Real character, real history, unreal potential
THIS AIN'T FINANCIAL ADVICE This is a cartoon frog from 1930 turning your brain into jelly. If you ape, you do it because you feel it in your funny bone.
Flip the Frog (FLIP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FLIP tokena tokenomiku tagad!
