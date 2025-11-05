BiržaDEX+
Reāllaika Flip the Frog cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FLIP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FLIP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FLIP

FLIP Cenas informācija

Kas ir FLIP

FLIP Oficiālā tīmekļa vietne

FLIP Tokenomika

FLIP Cenas prognoze

Flip the Frog logotips

Flip the Frog Cena (FLIP)

Nav sarakstā

1 FLIP uz USD reāllaika cena:

--
----
+1.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Flip the Frog (FLIP) Tiešsaistes cenu diagramma
Flip the Frog (FLIP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.99%

+1.93%

-20.99%

-20.99%

Flip the Frog (FLIP) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā FLIP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FLIP visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FLIP ir mainījies par +0.99% pēdējā stundā, par +1.93% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Flip the Frog (FLIP) tirgus informācija

$ 14.92K
$ 14.92K$ 14.92K

--
----

$ 14.92K
$ 14.92K$ 14.92K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Flip the Frog tirgus maksimums ir $ 14.92K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FLIP apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.92K.

Flip the Frog (FLIP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Flip the Frog uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Flip the Frog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Flip the Frog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Flip the Frog uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+1.93%
30 dienas$ 0-41.21%
60 dienas$ 0-34.06%
90 dienas$ 0--

Kas ir Flip the Frog (FLIP)?

Before there was Mickey, there was Flip.

LORE OF THE LEAP

Before there was Mickey, there was Flip. Created in 1930 by Ub Iwerks, Flip was a frog with too much drip for black-and-white TV.

Nearly a century later, he's outta the vault and into your wallet. No copyright. No leash. Just pure, unhinged cartoon chaos.

Why This Frog Got That Dog In Him

Public domain icon — no copyright, all meme rights

Vintage nostalgia, modern meme warfare

Real character, real history, unreal potential

THIS AIN'T FINANCIAL ADVICE This is a cartoon frog from 1930 turning your brain into jelly. If you ape, you do it because you feel it in your funny bone.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Flip the Frog (FLIP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Flip the Frog cenas prognoze (USD)

Kāda būs Flip the Frog (FLIP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Flip the Frog (FLIP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Flip the Frog prognozes.

Apskati Flip the Frog cenas prognozi!

FLIP uz vietējām valūtām

Flip the Frog (FLIP) tokenomika

Flip the Frog (FLIP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FLIP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Flip the Frog (FLIP)

Kāda ir Flip the Frog (FLIP) vērtība šodien?
Reāllaika FLIP cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FLIP uz USD cena?
Pašreizējā FLIP uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Flip the Frog tirgus maksimums?
FLIP tirgus maksimums ir $ 14.92K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FLIP apjoms apgrozībā?
FLIP apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija FLIP vēsturiski augstākā cena?
FLIP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija FLIP vēsturiski zemākā cena?
FLIP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FLIP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FLIP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FLIP šogad kāps augstāk?
FLIP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FLIP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Flip the Frog (FLIP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

