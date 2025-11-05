BiržaDEX+
Reāllaika FLIP cena šodien ir 0.00054797 USD. Seko līdzi reāllaika FLIP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FLIP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FLIP

FLIP Cenas informācija

Kas ir FLIP

FLIP Oficiālā tīmekļa vietne

FLIP Tokenomika

FLIP Cenas prognoze

FLIP Cena (FLIP)

Nav sarakstā

1 FLIP uz USD reāllaika cena:

$0.0005456
-10.20%1D
mexc
USD
FLIP (FLIP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:31:30 (UTC+8)

FLIP (FLIP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00050894
24h zemākā
$ 0.00061022
24h augstākā

$ 0.00050894
$ 0.00061022
$ 0.00424548
$ 0.0000707
+5.53%

-10.20%

-26.83%

-26.83%

FLIP (FLIP) reāllaika cena ir $0.00054797. Pēdējo 24 stundu laikā FLIP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00050894 līdz augstākajai $ 0.00061022, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FLIP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00424548, savukārt zemākā - $ 0.0000707.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FLIP ir mainījies par +5.53% pēdējā stundā, par -10.20% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.83% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FLIP (FLIP) tirgus informācija

$ 543.92K
--
$ 543.92K
1.00B
1,000,000,000.0
Pašreizējais FLIP tirgus maksimums ir $ 543.92K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FLIP apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 543.92K.

FLIP (FLIP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas FLIP uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas FLIP uz USD bija $ -0.0003993025.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas FLIP uz USD bija $ +0.0009634688.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas FLIP uz USD bija $ +0.0003266111705698973.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.20%
30 dienas$ -0.0003993025-72.86%
60 dienas$ +0.0009634688+175.83%
90 dienas$ +0.0003266111705698973+147.55%

Kas ir FLIP (FLIP)?

$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.

What you can do on FLIPgo:

  • Stream or watch live content
  • Earn, tip, spend, and trade tokens
  • View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation
  • Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live
  • Create public vaults and showcase your strategy on-stream
  • Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards
  • Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM
  • Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē.

FLIP (FLIP) resurss

Oficiālā interneta vietne

FLIP cenas prognoze (USD)

Kāda būs FLIP (FLIP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FLIP (FLIP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FLIP prognozes.

Apskati FLIP cenas prognozi!

FLIP uz vietējām valūtām

FLIP (FLIP) tokenomika

FLIP (FLIP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FLIP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par FLIP (FLIP)

Kāda ir FLIP (FLIP) vērtība šodien?
Reāllaika FLIP cena USD ir 0.00054797 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FLIP uz USD cena?
Pašreizējā FLIP uz USD cena ir $ 0.00054797. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FLIP tirgus maksimums?
FLIP tirgus maksimums ir $ 543.92K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FLIP apjoms apgrozībā?
FLIP apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija FLIP vēsturiski augstākā cena?
FLIP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00424548 USD apmērā.
Kāda bija FLIP vēsturiski zemākā cena?
FLIP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0000707 USD.
Kāds ir FLIP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FLIP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FLIP šogad kāps augstāk?
FLIP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FLIP cenas prognozi dziļākai analīzei.
FLIP (FLIP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

