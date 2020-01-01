Flex Perpetuals (FDX) tokenomika

Flex Perpetuals (FDX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Flex Perpetuals (FDX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Flex Perpetuals (FDX) informācija

Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://flex.trade
Tehniskais dokuments:
https://docs.flex.trade

Flex Perpetuals (FDX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Flex Perpetuals (FDX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M
Kopējais apjoms:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 900.40K
$ 900.40K$ 900.40K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 16.28M
$ 16.28M$ 16.28M
Visu laiku augstākā cena:
$ 6.29
$ 6.29$ 6.29
Visu laiku zemākā cena:
$ 2.15
$ 2.15$ 2.15
Pašreizējā cena:
$ 3.25
$ 3.25$ 3.25

Flex Perpetuals (FDX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Flex Perpetuals (FDX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FDX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FDX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FDX tokenomiku, uzzini FDX tokena reāllaika cenu!

FDX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FDX? Mūsu FDX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

