Reāllaika Flaze Coin cena šodien ir 0.00336595 USD. Seko līdzi reāllaika FLAZE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FLAZE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Flaze Coin cena šodien ir 0.00336595 USD. Seko līdzi reāllaika FLAZE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FLAZE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FLAZE

FLAZE Cenas informācija

Kas ir FLAZE

FLAZE Oficiālā tīmekļa vietne

FLAZE Tokenomika

FLAZE Cenas prognoze

Flaze Coin logotips

Flaze Coin Cena (FLAZE)

Nav sarakstā

1 FLAZE uz USD reāllaika cena:

$0.00336595
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Flaze Coin (FLAZE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:53:38 (UTC+8)

Flaze Coin (FLAZE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.01720448
$ 0.00211363
--

--

+17.21%

+17.21%

Flaze Coin (FLAZE) reāllaika cena ir $0.00336595. Pēdējo 24 stundu laikā FLAZE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FLAZE visu laiku augstākā cena ir $ 0.01720448, savukārt zemākā - $ 0.00211363.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FLAZE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par +17.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Flaze Coin (FLAZE) tirgus informācija

$ 64.85K
--
$ 64.85K
19.27M
19,265,572.042045552
Pašreizējais Flaze Coin tirgus maksimums ir $ 64.85K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FLAZE apjoms apgrozībā ir 19.27M ar kopējo apjomu 19265572.042045552. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 64.85K.

Flaze Coin (FLAZE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Flaze Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Flaze Coin uz USD bija $ -0.0003283605.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Flaze Coin uz USD bija $ -0.0009432829.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Flaze Coin uz USD bija $ -0.01058074149504888.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0003283605-9.75%
60 dienas$ -0.0009432829-28.02%
90 dienas$ -0.01058074149504888-75.86%

Kas ir Flaze Coin (FLAZE)?

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Flaze Coin (FLAZE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Flaze Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Flaze Coin (FLAZE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Flaze Coin (FLAZE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Flaze Coin prognozes.

Apskati Flaze Coin cenas prognozi!

FLAZE uz vietējām valūtām

Flaze Coin (FLAZE) tokenomika

Flaze Coin (FLAZE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FLAZE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Flaze Coin (FLAZE)

Kāda ir Flaze Coin (FLAZE) vērtība šodien?
Reāllaika FLAZE cena USD ir 0.00336595 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FLAZE uz USD cena?
Pašreizējā FLAZE uz USD cena ir $ 0.00336595. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Flaze Coin tirgus maksimums?
FLAZE tirgus maksimums ir $ 64.85K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FLAZE apjoms apgrozībā?
FLAZE apjoms apgrozībā ir 19.27M USD.
Kāda bija FLAZE vēsturiski augstākā cena?
FLAZE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01720448 USD apmērā.
Kāda bija FLAZE vēsturiski zemākā cena?
FLAZE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00211363 USD.
Kāds ir FLAZE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FLAZE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FLAZE šogad kāps augstāk?
FLAZE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FLAZE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Flaze Coin (FLAZE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

