Uzzini svarīgākos ieskatus par FlashWash (FLSH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
FlashWash (FLSH) informācija

and Flashwash exists to transform the landscape of cryptocurrency trading by democratizing liquidity enhancement, ensuring that market participants of all sizes can access secure, efficient, and innovative trading tools. The mission emphasizes inclusivity, aiming to empower both institutional and retail participants with advanced algorithmic solutions to optimize market liquidity. At its core, Flashwash envisions itself as the preeminent provider of algorithmic trading solutions designed to foster transparency, enhance market efficiency, and support the sustained growth of the cryptocurrency ecosystem. By addressing key inefficiencies in liquidity provisioning, the platform positions itself as a transformative force in the evolution of decentralized markets

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://flashwash.pro/

FlashWash (FLSH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FlashWash (FLSH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 370.99K
Kopējais apjoms:
$ 760.82M
Apjoms apgrozībā:
$ 760.82M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 370.99K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00202807
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00048762
FlashWash (FLSH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FlashWash (FLSH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FLSH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FLSH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FLSH tokenomiku, uzzini FLSH tokena reāllaika cenu!

FLSH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FLSH? Mūsu FLSH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

