Flappy (FLAPPY) tokenomika
Flappy (FLAPPY) informācija
MATT FURIE'S MOST PERSONAL CREATION FLAPPY, the coin, is a cryptocurrency project launched in the ethereum network. yes, the very network that has long been chastised for exorbitant fees and even higher gas prices. but it is the second biggest digital asset in the world, and it is a place that is very special to many people. Millionaires have been made here. billionaires even. it has its own culture. it has its own rules. it can sometimes be unforgiving. it can sometimes seem unwelcoming. but once you get the feel of things, you'll immediately discover that there's nothing in the world like it!
Flappy (FLAPPY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Flappy (FLAPPY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Flappy (FLAPPY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Flappy (FLAPPY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais FLAPPY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu FLAPPY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti FLAPPY tokenomiku, uzzini FLAPPY tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.