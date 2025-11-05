BiržaDEX+
Reāllaika Flagship by Virtuals cena šodien ir 0.00499515 USD. Seko līdzi reāllaika FYI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FYI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FYI

FYI Cenas informācija

Kas ir FYI

FYI Tehniskais dokuments

FYI Oficiālā tīmekļa vietne

FYI Tokenomika

FYI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Flagship by Virtuals logotips

Flagship by Virtuals Cena (FYI)

Nav sarakstā

1 FYI uz USD reāllaika cena:

$0.00499515
$0.00499515$0.00499515
-6.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Flagship by Virtuals (FYI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:53:22 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.004691
$ 0.004691$ 0.004691
24h zemākā
$ 0.00544723
$ 0.00544723$ 0.00544723
24h augstākā

$ 0.004691
$ 0.004691$ 0.004691

$ 0.00544723
$ 0.00544723$ 0.00544723

$ 0.02405088
$ 0.02405088$ 0.02405088

$ 0.00218454
$ 0.00218454$ 0.00218454

-2.34%

-6.46%

-21.25%

-21.25%

Flagship by Virtuals (FYI) reāllaika cena ir $0.00499515. Pēdējo 24 stundu laikā FYI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.004691 līdz augstākajai $ 0.00544723, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FYI visu laiku augstākā cena ir $ 0.02405088, savukārt zemākā - $ 0.00218454.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FYI ir mainījies par -2.34% pēdējā stundā, par -6.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Flagship by Virtuals (FYI) tirgus informācija

$ 443.61K
$ 443.61K$ 443.61K

--
----

$ 4.97M
$ 4.97M$ 4.97M

89.23M
89.23M 89.23M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Flagship by Virtuals tirgus maksimums ir $ 443.61K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FYI apjoms apgrozībā ir 89.23M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.97M.

Flagship by Virtuals (FYI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Flagship by Virtuals uz USD bija $ -0.000345463460541448.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Flagship by Virtuals uz USD bija $ -0.0005791641.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Flagship by Virtuals uz USD bija $ -0.0021564127.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Flagship by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000345463460541448-6.46%
30 dienas$ -0.0005791641-11.59%
60 dienas$ -0.0021564127-43.17%
90 dienas$ 0--

Kas ir Flagship by Virtuals (FYI)?

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Flagship by Virtuals (FYI) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Flagship by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Flagship by Virtuals (FYI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Flagship by Virtuals (FYI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Flagship by Virtuals prognozes.

Apskati Flagship by Virtuals cenas prognozi!

FYI uz vietējām valūtām

Flagship by Virtuals (FYI) tokenomika

Flagship by Virtuals (FYI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FYI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Flagship by Virtuals (FYI)

Kāda ir Flagship by Virtuals (FYI) vērtība šodien?
Reāllaika FYI cena USD ir 0.00499515 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FYI uz USD cena?
Pašreizējā FYI uz USD cena ir $ 0.00499515. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Flagship by Virtuals tirgus maksimums?
FYI tirgus maksimums ir $ 443.61K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FYI apjoms apgrozībā?
FYI apjoms apgrozībā ir 89.23M USD.
Kāda bija FYI vēsturiski augstākā cena?
FYI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02405088 USD apmērā.
Kāda bija FYI vēsturiski zemākā cena?
FYI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00218454 USD.
Kāds ir FYI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FYI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FYI šogad kāps augstāk?
FYI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FYI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:53:22 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

