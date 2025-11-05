BiržaDEX+
Reāllaika FixMe AI cena šodien ir 0.00170805 USD. Seko līdzi reāllaika FIX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FIX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FIX

FIX Cenas informācija

Kas ir FIX

FIX Tehniskais dokuments

FIX Oficiālā tīmekļa vietne

FIX Tokenomika

FIX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

FixMe AI logotips

FixMe AI Cena (FIX)

Nav sarakstā

1 FIX uz USD reāllaika cena:

$0.00170805
$0.00170805
+0.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
FixMe AI (FIX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:53:14 (UTC+8)

FixMe AI (FIX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00168379
$ 0.00168379
24h zemākā
$ 0.0017166
$ 0.0017166
24h augstākā

$ 0.00168379
$ 0.00168379

$ 0.0017166
$ 0.0017166

$ 0.00612491
$ 0.00612491

$ 0.00167932
$ 0.00167932

--

+0.91%

-6.71%

-6.71%

FixMe AI (FIX) reāllaika cena ir $0.00170805. Pēdējo 24 stundu laikā FIX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00168379 līdz augstākajai $ 0.0017166, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FIX visu laiku augstākā cena ir $ 0.00612491, savukārt zemākā - $ 0.00167932.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FIX ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +0.91% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.71% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FixMe AI (FIX) tirgus informācija

$ 49.24K
$ 49.24K

--
--

$ 85.40K
$ 85.40K

28.83M
28.83M

50,000,000.0
50,000,000.0

Pašreizējais FixMe AI tirgus maksimums ir $ 49.24K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FIX apjoms apgrozībā ir 28.83M ar kopējo apjomu 50000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 85.40K.

FixMe AI (FIX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas FixMe AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas FixMe AI uz USD bija $ -0.0008141464.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas FixMe AI uz USD bija $ -0.0012262396.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas FixMe AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.91%
30 dienas$ -0.0008141464-47.66%
60 dienas$ -0.0012262396-71.79%
90 dienas$ 0--

Kas ir FixMe AI (FIX)?

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

FixMe AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs FixMe AI (FIX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FixMe AI (FIX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FixMe AI prognozes.

Apskati FixMe AI cenas prognozi!

FIX uz vietējām valūtām

FixMe AI (FIX) tokenomika

FixMe AI (FIX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FIX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par FixMe AI (FIX)

Kāda ir FixMe AI (FIX) vērtība šodien?
Reāllaika FIX cena USD ir 0.00170805 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FIX uz USD cena?
Pašreizējā FIX uz USD cena ir $ 0.00170805. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FixMe AI tirgus maksimums?
FIX tirgus maksimums ir $ 49.24K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FIX apjoms apgrozībā?
FIX apjoms apgrozībā ir 28.83M USD.
Kāda bija FIX vēsturiski augstākā cena?
FIX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00612491 USD apmērā.
Kāda bija FIX vēsturiski zemākā cena?
FIX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00167932 USD.
Kāds ir FIX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FIX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FIX šogad kāps augstāk?
FIX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FIX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:53:14 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,646.91

$3,295.92

$155.58

$1.0000

$2.2162

$101,646.91

$3,295.92

$155.58

$2.2162

$0.16288

