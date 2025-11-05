BiržaDEX+
Reāllaika FITCOIN cena šodien ir 0.00267926 USD. Seko līdzi reāllaika FITCOIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FITCOIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FITCOIN

FITCOIN Cenas informācija

Kas ir FITCOIN

FITCOIN Oficiālā tīmekļa vietne

FITCOIN Tokenomika

FITCOIN Cenas prognoze

FITCOIN Cena (FITCOIN)

1 FITCOIN uz USD reāllaika cena:

$0.00267927
-5.60%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
FITCOIN (FITCOIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:31:00 (UTC+8)

FITCOIN (FITCOIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00210166
24h zemākā
$ 0.0029746
24h augstākā

$ 0.00210166
$ 0.0029746
$ 0.00833283
$ 0
-3.71%

-5.62%

-39.06%

-39.06%

FITCOIN (FITCOIN) reāllaika cena ir $0.00267926. Pēdējo 24 stundu laikā FITCOIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00210166 līdz augstākajai $ 0.0029746, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FITCOIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00833283, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FITCOIN ir mainījies par -3.71% pēdējā stundā, par -5.62% pēdējo 24 stundu laikā un par -39.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FITCOIN (FITCOIN) tirgus informācija

$ 2.41M
--
$ 2.46M
903.55M
923,364,579.7657266
Pašreizējais FITCOIN tirgus maksimums ir $ 2.41M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FITCOIN apjoms apgrozībā ir 903.55M ar kopējo apjomu 923364579.7657266. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.46M.

FITCOIN (FITCOIN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas FITCOIN uz USD bija $ -0.000159689504328869.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas FITCOIN uz USD bija $ -0.0008399214.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas FITCOIN uz USD bija $ -0.0007011401.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas FITCOIN uz USD bija $ +0.000140111112903388.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000159689504328869-5.62%
30 dienas$ -0.0008399214-31.34%
60 dienas$ -0.0007011401-26.16%
90 dienas$ +0.000140111112903388+5.52%

Kas ir FITCOIN (FITCOIN)?

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

FITCOIN (FITCOIN) resurss

Oficiālā interneta vietne

FITCOIN cenas prognoze (USD)

Kāda būs FITCOIN (FITCOIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FITCOIN (FITCOIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FITCOIN prognozes.

Apskati FITCOIN cenas prognozi!

FITCOIN uz vietējām valūtām

FITCOIN (FITCOIN) tokenomika

FITCOIN (FITCOIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FITCOIN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par FITCOIN (FITCOIN)

Kāda ir FITCOIN (FITCOIN) vērtība šodien?
Reāllaika FITCOIN cena USD ir 0.00267926 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FITCOIN uz USD cena?
Pašreizējā FITCOIN uz USD cena ir $ 0.00267926. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FITCOIN tirgus maksimums?
FITCOIN tirgus maksimums ir $ 2.41M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FITCOIN apjoms apgrozībā?
FITCOIN apjoms apgrozībā ir 903.55M USD.
Kāda bija FITCOIN vēsturiski augstākā cena?
FITCOIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00833283 USD apmērā.
Kāda bija FITCOIN vēsturiski zemākā cena?
FITCOIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FITCOIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FITCOIN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FITCOIN šogad kāps augstāk?
FITCOIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FITCOIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
FITCOIN (FITCOIN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

